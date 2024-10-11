Защитник сборной России Пальцев: расстроился, что не будет соперника, но организм отдохнёт

Защитник махачкалинского «Динамо» и сборной России Валентин Пальцев высказался об отсутствии товарищеского матча на октябрьском учебно-тренировочном сборе национальной команды.

«Честно, расстроился, когда узнал, что у сборной России не будет соперника на этом сборе. Но нормально, потому что всё-таки у организма будет отдых. Нам всё прямо сказали: не будет матчей, уделим время детям», — сказал Пальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, открытая тренировка сборной России прошла 10 октября на стадионе «Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Участие в ней приняли юные футболисты из школ Курской и Белгородской областей.