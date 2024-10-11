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Камавинга рассказал об отношении к Килиану Мбаппе в «Реале»

Камавинга рассказал об отношении к Килиану Мбаппе в «Реале»
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Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Франции Эдуарду Камавинга рассказал об отношении футболистов испанского клуба к нападающему Килиану Мбаппе.

«Все любят Мбаппе в «Реале». Прежде всего, он хорошо говорит по-испански, так что это облегчило его приезд. Он простой, скромный человек. Он хорошо вписался в раздевалку, мы очень рады», — приводит слова Камавинга журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Французский нападающий присоединился к мадридскому клубу минувшим летом в качестве свободного агента. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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