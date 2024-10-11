Кисляк: победой над чемпионами мира российская молодёжка показала, что конкурентоспособна

Полузащитник ЦСКА и молодёжной сборной России Матвей Кисляк оценил готовность нынешней российской молодёжной сборной быть конкурентоспособной на условном чемпионате Европы.

«Готова, а почему нет? У нас хороший состав, сплочённый коллектив. До отстранения сборная нашего года играла на равных с ведущими европейскими командами. В марте мы обыграли наших ровесников из сборной Уругвая, а эта страна совсем недавно выиграла молодёжный чемпионат мира. Та же поездка в Бразилию в прошлом году показала, что мы конкурентоспособны», — сказал Кисляк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Напомним, молодёжная сборная России по футболу одержала крупную победу над сверстниками из Китая в товарищеском матче. Встреча, прошедшая в провинции Хэбэй, завершилась со счётом 6:0.

Полностью интервью с Матвеем Кисляком читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.