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Кисляк: победой над чемпионами мира российская молодёжка показала, что конкурентоспособна

Кисляк: победой над чемпионами мира российская молодёжка показала, что конкурентоспособна
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Полузащитник ЦСКА и молодёжной сборной России Матвей Кисляк оценил готовность нынешней российской молодёжной сборной быть конкурентоспособной на условном чемпионате Европы.

«Готова, а почему нет? У нас хороший состав, сплочённый коллектив. До отстранения сборная нашего года играла на равных с ведущими европейскими командами. В марте мы обыграли наших ровесников из сборной Уругвая, а эта страна совсем недавно выиграла молодёжный чемпионат мира. Та же поездка в Бразилию в прошлом году показала, что мы конкурентоспособны», — сказал Кисляк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Напомним, молодёжная сборная России по футболу одержала крупную победу над сверстниками из Китая в товарищеском матче. Встреча, прошедшая в провинции Хэбэй, завершилась со счётом 6:0.

Полностью интервью с Матвеем Кисляком читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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