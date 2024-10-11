Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Венгрия — Нидерланды. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чистяков: рассчитываю, что «Зенит» сыграет с «Фенербахче» в ноябре

Чистяков: рассчитываю, что «Зенит» сыграет с «Фенербахче» в ноябре
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о возможном товарищеском матче между сине-бело-голубыми и турецким «Фенербахче».

«Ноябрьский матч с «Фенербахче» Моуринью? Слышал такие новости. Рассчитываю, что они реализуются. Съездить в Стамбул и поиграть на их стадионе против Жозе Моуринью и его команды – здорово. Как отреагирую, если Моуринью пригласит в «Фенербахче?» Подойдёт – поговорим (улыбается)», — приводит слова Чистякова «РБ Спорт».

Напомним, ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможности проведения товарищеского матча с «Фенербахче», возглавляемым Жозе Моуринью, в грядущем ноябре. По словам Медведева, такой матч возможен. После 11 туров Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые набрали 26 очков и занимают третье место, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко. В следующем туре «Зенит» встретится с «Акроном». Матч состоится 18 октября и пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.

Материалы по теме
В «Зените» допустили возможность проведения матча с «Фенербахче» Моуринью в ноябре
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android