Медведев — о Малкоме: иск «Барселоны» отклонён — справедливость восторжествовала

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу против испанской «Барселоны» о трансфере бразильского нападающего Малкома — это торжество справедливости.

«Тема закрыта, иск «Барселоны» отклонён — справедливость восторжествовала», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

Напомним, вчера стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по спору между «Зенитом» и «Барселоной», касающемуся условий сделки по переходу в российский клуб нападающего Малкома. Суд установил отсутствие у «Зенита» обязанности выплачивать компенсацию «Барселоне» за тот период, когда российский клуб выходил в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.

Малком перешёл из «Барселоны» в «Зенит» в августе 2019 года. В июле 2023 года футболист стал игроком саудовского «Аль-Хиляля». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.