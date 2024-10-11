Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Венгрия — Нидерланды. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Медведев — о Малкоме: иск «Барселоны» отклонён — справедливость восторжествовала

Медведев — о Малкоме: иск «Барселоны» отклонён — справедливость восторжествовала
Аудио-версия:
Комментарии

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу против испанской «Барселоны» о трансфере бразильского нападающего Малкома — это торжество справедливости.

«Тема закрыта, иск «Барселоны» отклонён — справедливость восторжествовала», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

Напомним, вчера стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по спору между «Зенитом» и «Барселоной», касающемуся условий сделки по переходу в российский клуб нападающего Малкома. Суд установил отсутствие у «Зенита» обязанности выплачивать компенсацию «Барселоне» за тот период, когда российский клуб выходил в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.

Малком перешёл из «Барселоны» в «Зенит» в августе 2019 года. В июле 2023 года футболист стал игроком саудовского «Аль-Хиляля». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

Материалы по теме
CAS вынес решение по спору «Зенита» и «Барселоны», касающемуся трансфера Малкома
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android