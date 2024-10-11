Хомуха: ЦСКА по силам закрепиться в таблице и побороться за призовую тройку

Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался об игре армейцев в нынешнем сезоне.

«Изменения в тренерском штабе пошли на пользу ЦСКА. Команда стала действовать более прагматично, не теряют очки. Даже ведя в счёте, давали сопернику возможность отыграться или упускали победу в том сезоне. Сейчас такого нет, поэтому постепенно поднимаются в турнирной таблице. Мне кажется, что им по силам закрепиться в таблице и побороться за призовую тройку до зимнего перерыва», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На данный момент ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 11 играх.