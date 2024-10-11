Игрок молодёжки России Кисляк: о футболе Китая слышал, когда там играл Халк и всех скупали

Полузащитник ЦСКА и национальной молодёжной сборной Матвей Кисляк рассказал о своих впечатлениях от сборной Китая.

«Думаю, Китай — очень хорошая команда. Сыграем и посмотрим, на что они способны и на что мы способны на их фоне. К таким соперникам нам не привыкать — каждый месяц новые команды, интересные страны. Я думаю, что это хороший опыт для нас.

Хотя о китайском футболе слышал только о том отрезке времени, когда там играли Оскар, Халк. Всех скупали. А так, не очень хорошо знаю местный футбол, — сказал Кисляк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Напомним, накануне стало известно, что молодёжная сборная России по футболу одержала победу над сверстниками из Китая в товарищеском матче. Встреча в провинции Хэбэй завершилась со счётом 6:0.

Полностью интервью с Матвеем Кисляком читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.