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Кисляк: после Вьетнама и Бразилии перелёт в Китай с молодёжкой не выглядит таким долгим

Кисляк: после Вьетнама и Бразилии перелёт в Китай с молодёжкой не выглядит таким долгим
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Полузащитник молодёжной сборной России и ЦСКА Матвей Кисляк рассказал, чем занимался в самолёте в полёте до Китая.

«Спал. У был нас ночной рейс, всю ночь летели. Но я бы не сказал, что это прям долгий перелёт для нас, — мы летали во Вьетнам, Бразилию, Уругвай. После этих поездок перелёт в Китай не выглядит таким долгим. Но летели мы ночью, и надо было поспать.

Хотя мне не очень удобно спать сидя. Когда летим куда-то с ЦСКА, в самолёте можно лечь и поспать. Но тут мы летим рейсовым самолётом — у каждого одно место», — сказал Кисляк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Напомним, молодёжная сборная России накануне обыграла национальную команду Китая со счётом 6:0 в товарищеском матче.

Полностью интервью с Матвеем Кисляком читайте на «Чемпионате».

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