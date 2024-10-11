Парфёнов — о Соболеве: каждый игрок важен, но мы знаем, кто в «Зените» на рояле играет

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Парфёнов высказался об адаптации экс-форварда красно-белых Александра Соболева в санкт-петербургском «Зените».

«Для него новый вызов, он сам это говорит. Ему надо в коллектив зайти и место получить. Соболеву надо забить в РПЛ, чтобы его приняли? Я думаю, что внутри его точно приняли. Не знаю, что ему надо сделать на поле.

Соболев признавался, что пока не до конца вписался в игру «Зенита»? Потому что надо время. Ты приходишь в команду, которая из года в год становится чемпионом. Понятно, что каждый игрок важен, но мы знаем, кто в основном играет в «Зените» на рояле. Соболеву надо пахать. Он принял этот вызов, это его выбор, пусть сражается», — приводит слова Парфёнова «РБ Спорт».

Напомним, Александр Соболев перешёл в петербургский клуб из московского «Спартака» в минувшее трансферное окно. В составе сине-бело-голубых форвард успел провести шесть матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. Контракт игрока со своим клубом будет действовать до лета 2027 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Соболева составляет € 12 млн.