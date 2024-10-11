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Фёдор Кудряшов: Сафонов — пример, что нет ничего невозможного

Фёдор Кудряшов: Сафонов — пример, что нет ничего невозможного
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Бывший защитник «Сочи», «Спартака» и сборной России Фёдор Кудряшов высказался о голкипере «ПСЖ» Матвее Сафонове.

«Конечно, приятно, что наши ребята играют за границей. Они не просто уезжают, а на примере Сафонова едут в топ-клубы. Он не боится конкуренции с классным голкипером. Это только плюс для всех — не только для ребят в сборной, с которыми играет Матвей, но и для тех, кто играет в РПЛ. Он пример, что нет ничего невозможного», — сказал Кудряшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Сафонов стал игроком «ПСЖ» в летнее трансферное окно — 2024. Ранее Матвей выступал за «Краснодар».

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