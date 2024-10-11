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Полузащитник ЦСКА Кисляк: Николич поверил в меня, это даёт уверенность

Полузащитник ЦСКА Кисляк: Николич поверил в меня, это даёт уверенность
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Член молодёжной сборной России и полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк выделил свои основные факторы прогресса.

«Несколько факторов. В первую очередь — приход Марко Николича. Он поверил в меня, начал больше доверять, проводить индивидуальные беседы, показывать недочеты. С приходом нового тренера я стал получать больше игрового времени. Его вера в меня даёт мне толчок, уверенность. И в целом я становлюсь ментально сильнее, стараюсь показывать максимум на поле каждый раз. Думаю, что это видно. Только так можно расти.

Николич много общается с игроками. Но это относится не только к молодёжи, а и к любому игроку команды. Это вселяет уверенность, решает вопросы и недопонимания, если они есть», — сказал Кисляк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Напомним, Марко Николич возглавил тренерский штаб ЦСКА в начале июня 2024 года.

Полностью интервью с Матвеем Кисляком читайте на «Чемпионате».

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