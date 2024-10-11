Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Венгрия — Нидерланды. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сёмин: Мусаев, Галактионов и Семак работают в РПЛ лучше всех

Сёмин: Мусаев, Галактионов и Семак работают в РПЛ лучше всех
Комментарии

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, кого на данный момент считает лучшими тренерами Российской Премьер-Лиги.

«Всё определяет турнирная таблица. Сейчас Мусаев первый, Галактионов — второй, а Семак — третий. Эти три человека возглавляют турнирную таблицу. Значит, они и работают лучше всех. Я бы выделил их в первую очередь», — приводит слова Сёмина Metaratings.

Напомним, после 11 сыгранных матчей «Краснодар» располагается на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 27 очков. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева встретятся со «Спартаком». Матч состоится 19 октября, начало — в 16:30 мск.

Материалы по теме
Юрий Сёмин высказался о назначении Виктора Гончаренко в «Пари Нижний Новгород»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android