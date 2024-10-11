Матвей Кисляк: играть с Пьяничем в ЦСКА дорогого стоит, стараюсь что-то подглядеть у него

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал о взаимоотношениях с одноклубником Миралемом Пьяничем.

«Налаживаем с ним связь, Миралем осваивается в команде. Но думаю, что в будущем обязательно буду советоваться с ним, спрашивать. У Пьянича огромный опыт за спиной, и он очень многое может мне передать. Сейчас я стараюсь подглядеть и перенять что-то на тренировках. Играть с таким футболистом в одной команде дорогого стоит. Нужно ценить время, которое проводишь с ним.

Всегда следишь за самыми топовыми футболистами и хочешь быть таким же, играть на том же уровне. Но чаще всего ты можешь смотреть на них только через экран — в нарезках или в матчах по телевизору. Модрич, Кроос, например, — легендарные полузащитники. А когда игрок такого же уровня приходит в твою команду и ты можешь с ним поиграть, прочувствовать, что-то спросить, это прибавляет уверенности. Хочется перенимать у него многое на футбольном поле», — сказал Кисляк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Напомним, боснийский полузащитник московского ЦСКА перешёл к армейцам 26 сентября.

Полностью интервью с Матвеем Кисляком читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.