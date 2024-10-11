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Аналитики Opta назвали сильнейший футбольный клуб в мире

Аналитики Opta назвали сильнейший футбольный клуб в мире
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Аналитики Opta назвали английский «Манчестер Сити» сильнейшим футбольным клубом в мире. Исследование Opta провела 8 октября, результаты были опубликованы сегодня.

Фото: Opta

«Манчестер Сити» — действующий чемпион Англии. «Горожане» выигрывали английскую Премьер-лигу четыре раза за последние четыре года. Главным тренером «Манчестер Сити» является Пеп Гвардиола, назначенный на эту должность 1 февраля 2016 года вместо покинувшего свой пост по окончании сезона Премьер-лиги — 2015/2016 Мануэля Пеллегрини. Капитаном команды является Кайл Уокер.

После семи туров АПЛ нынешнего сезона «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице.

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