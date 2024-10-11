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Opta считает «Аль-Наср» Криштиану Роналду сильнее «Интер Майами» Лионеля Месси

Opta считает «Аль-Наср» Криштиану Роналду сильнее «Интер Майами» Лионеля Месси
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Аналитики статистического портала Opta назвали саудовский «Аль-Наср», в котором выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, более сильным клубом, чем американский «Интер Майами», за который играет аргентинский форвард Лионель Месси. Исследование Opta провела 8 октября, результаты были опубликованы сегодня.

Фото: Opta

В рейтинге лучших футбольных клубов, составленном Opta, «Аль-Наср» занимает 92-е место, а «Интер Майами» располагается на 98-й строчке.

Также отмечается, что саудовский «Аль-Хиляль», являющийся самым высокооценённым неевропейским клубом в рейтинге (34-е место), на 35 позиций опережает лучшую команду из МЛС «Коламбус Крю».

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