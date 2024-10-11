Полузащитник ЦСКА Кисляк: когда был маленьким, бабушке приходилось играть со мной в футбол

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал о своём детстве.

«Я из Старого Оскола, там всё и началось — в городке на 200 тысяч населения. Сначала я бегал во дворе, играл в футбол и просто получал удовольствие. Когда мне было пять лет, папа отвёл в футбольную секцию. Занимался с ребятами на два года старше, а в девять лет уже уехал в Москву, в «Чертаново». А зарождалось всё именно в Старом Осколе. Даже бабушке приходилось играть со мной в футбол, становиться на ворота (смеётся). Надеюсь, теперь по моим стопам пойдёт мой племянник. Он тоже начал заниматься футболом у знакомого мне тренера, надеюсь, так же в будущем попадёт в хорошую академию и пойдёт по футбольному пути», — сказал Кисляк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.