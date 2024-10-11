Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Венгрия — Нидерланды. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фёдор Кудряшов: хочу, чтобы Головин перешёл в клуб посильнее

Фёдор Кудряшов: хочу, чтобы Головин перешёл в клуб посильнее
Комментарии

Бывший защитник «Спартака», «Сочи» и сборной России Фёдор Кудряшов высказался о полузащитнике «Монако» Александре Головине.

«Ничего удивительно нет в успехах Головина в «Монако». Саша показывал в прошлом и позапрошлом сезонах классный футбол. Я надеюсь, что в этом году наберёт ещё более классную форму после травмы и будет прогрессировать. Хочу, чтобы Саша перешёл в клуб сильнее», — сказал Кудряшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Ранее российский хавбек играл за ЦСКА. На чемпионате мира — 2018 Александр Головин стал одним из лучших игроков сборной России.

Материалы по теме
Александр Головин поблагодарил зрителей открытой тренировки сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android