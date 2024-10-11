Фёдор Кудряшов: хочу, чтобы Головин перешёл в клуб посильнее

Бывший защитник «Спартака», «Сочи» и сборной России Фёдор Кудряшов высказался о полузащитнике «Монако» Александре Головине.

«Ничего удивительно нет в успехах Головина в «Монако». Саша показывал в прошлом и позапрошлом сезонах классный футбол. Я надеюсь, что в этом году наберёт ещё более классную форму после травмы и будет прогрессировать. Хочу, чтобы Саша перешёл в клуб сильнее», — сказал Кудряшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Ранее российский хавбек играл за ЦСКА. На чемпионате мира — 2018 Александр Головин стал одним из лучших игроков сборной России.