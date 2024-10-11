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Попов: все надеются, что Казахстан стал лидером европейского футбола, но это не так

Попов: все надеются, что Казахстан стал лидером европейского футбола, но это не так
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Бывший игрок сборной Казахстана и «Амкара» Алексей Попов высказался об игре национальной команды под руководством Станислава Черчесова.

«Адиев показал хороший результат в сборной Казахстана. Теперь все надеются, что сборная Казахстана неожиданно стала лидером европейского футбола, но это не так. У них очень сильная группа, поэтому всё закономерно. Они могут брать очки дома за счёт своей самоотдачи, но на выезде одной самоотдачи не хватает, потому что ещё нужно мастерство.

Черчесов — тренер, который даёт результат с квалифицированными игроками. У него должна быть жёсткая дисциплина и полное повиновение. А с такими сборными, как Казахстан, невозможно играть с жёсткой дисциплиной и полным повиновением. Потому и такие результаты. Возможно, дома зацепятся за очко», — сказал Попов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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