Попов: все надеются, что Казахстан стал лидером европейского футбола, но это не так

Бывший игрок сборной Казахстана и «Амкара» Алексей Попов высказался об игре национальной команды под руководством Станислава Черчесова.

«Адиев показал хороший результат в сборной Казахстана. Теперь все надеются, что сборная Казахстана неожиданно стала лидером европейского футбола, но это не так. У них очень сильная группа, поэтому всё закономерно. Они могут брать очки дома за счёт своей самоотдачи, но на выезде одной самоотдачи не хватает, потому что ещё нужно мастерство.

Черчесов — тренер, который даёт результат с квалифицированными игроками. У него должна быть жёсткая дисциплина и полное повиновение. А с такими сборными, как Казахстан, невозможно играть с жёсткой дисциплиной и полным повиновением. Потому и такие результаты. Возможно, дома зацепятся за очко», — сказал Попов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.