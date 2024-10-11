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Стало известно, кто будет новым спортивным директором «Манчестер Сити»

Стало известно, кто будет новым спортивным директором «Манчестер Сити»
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Новым спортивным директором английского «Манчестер Сити» станет португальский специалист Уго Виана, в данный момент занимающий аналогичный пост в лиссабонском «Спортинге». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, Виана займёт свой новый пост в 2025 году.

41-летний Уго Виана занимает пост спортивного директора лиссабонского клуба с 2018 года. Во время своей футбольной карьеры Уго выступал за «Спортинг», «Ньюкасл Юнайтед», «Валенсию», «Осасуну», «Брагу», а также «Аль-Ахли» и «Аль-Васл» из Объединённых Арабских Эмиратов.

«Манчестер Сити» — действующий чемпион Англии. «Горожане» выигрывали английскую Премьер-лигу четыре раза за последние четыре года.

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