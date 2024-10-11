Футбольный клуб «Ливерпуль» сообщил о кончине бывшего полузащитника команды шотландца Питера Кормака. Экс-хавбек «красных» ушёл из жизни в возрасте 78 лет.

«Мы глубоко опечалены известием о кончине бывшего полузащитника Питера Кормака в возрасте 78 лет. Покойся с миром, Питер», — сказано в сообщении пресс-службы «Ливерпуля», опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter).

Кормак — воспитанник шотландского «Хиберниана». К «Ливерпулю» универсальный полузащитник присоединился в 1972 году. Вместе с «красными» Питер выиграл чемпионат Англии, Кубок страны и Кубок УЕФА. Профессиональную карьеру футболиста Кормак завершил в 1980 году.

После этого Питер Кормак стал работать тренером. В том числе он руководил такими клубами, как «Анортосис» и «Кауденбит».