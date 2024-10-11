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Челебадзе: впервые после падения Советского Союза у Грузии лучше команда, чем у Украины

Челебадзе: впервые после падения Советского Союза у Грузии лучше команда, чем у Украины
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Бывший футболист сборной СССР Реваз Челебадзе поделился мыслями о предстоящем матче 3-го тура группы 1 Лиги В Лиги наций УЕФА между сборными Украины и Грузии. Встреча состоится сегодня, 11 октября.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 1. 3-й тур
11 октября 2024, пятница. 21:45 МСК
Украина
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Украина всегда была сильной командой, у нас нет хорошего показателя личных встреч с ними. Но у пацанов появилась уверенность после Евро. Албания обыграла Украину на выезде, а мы приехали — албанцы ни разу не пробили по воротам сборной Грузии. Сейчас играем в совсем другой футбол. У нас появились хорошие опорники, с каждым днём прибавляет Кочорашвили. Впереди играют Хвича и Микаутадзе, и у нас сумасшедший вратарь. У сборной Грузии больше шансов на победу, чем у Украины. Думаю, впервые после падения Советского Союза сборная Грузии более хорошая команда, чем Украина», — сказал Челебадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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