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Арвеладзе: Украина не подарок для Грузии, их футболисты играют на высочайшем уровне

Арвеладзе: Украина не подарок для Грузии, их футболисты играют на высочайшем уровне
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Бывший грузинский футболист Арчил Арвеладзе поделился мыслями о предстоящем матче 3-го тура группы 1 Лиги В Лиги наций УЕФА между сборными Украины и Грузии. Встреча состоится сегодня, 11 октября.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 1. 3-й тур
11 октября 2024, пятница. 21:45 МСК
Украина
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Последние игры сборная Грузии выступает очень хорошо. Надеюсь, в матче с Украиной будет то же самое, потому что их команда в последнее время выглядит не очень. Но это ничего не значит. Сегодня у них последний шанс остаться в группе. Как я знаю, группа их игроков пропустит матч из-за травмы. Для Грузии это плюс, но я всё равно не жду лёгкой игры, потому что Украина не подарок. Все их игроки выступают на высочайшем уровне.

А ещё это дополнительная интрига, потому что грузины и украинцы между собой всегда конкурировали: сборные, «Динамо» Киев против «Динамо» Тбилиси. Надеюсь, возьмём минимум очко, а если победим, будет очень хорошо», — сказал Арвеладзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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