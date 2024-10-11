Парфёнов: «Динамо» включится в чемпионскую гонку

Бывший главный тренер «Урала», «Родины» и «Актобе» Дмитрий Парфёнов высказался о московских «Динамо» и «Спартаке».

– Справедливо говорить, что есть три команды, которые будут бороться за золото: «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», и никого больше?

– Я думаю, что «Динамо» включится. Вижу, что у «Спартака» недостаточно приятный отрыв, но всё-таки, учитывая, что ты переживаешь за эту команду и она тебе небезразлична, конечно, хотелось бы, чтобы «Спартак» тоже включился. Но это можно сделать, если сам будешь максимально готов к этому, – приводит слова Парфёнова «РБ Спорт».

По состоянию на сегодняшний день московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Бело-голубые набрали 20 очков по итогам 11 матчей и отстают от лидирующего «Краснодара» на семь очков. «Спартак» располагается на шестом месте (19 очков).