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Максим Глушенков: не пойду в «Спартак» хоть за 50 миллионов!

Максим Глушенков: не пойду в «Спартак» хоть за 50 миллионов!
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Нападающий «Зенита» Максим Глушенков заявил, что никогда не перейдёт в московский «Спартак». Отметим, что футболист ранее уже выступал в составе красно-белых.

— Ты у Нобеля сказал, что шутили с агентом, что пятёрку миллионов и пойдёшь в «Спартак».
— Я же сказал, что не пойду.

— Вот реально не пойдёшь за пять миллионов?
— Нет. Да хоть 50 — не пойду! —сказал Глушенков в интервью на YouTube-канале «СБГ Шоу».

Глушенков стал футболистом «Зенита» в минувшее трансферное окно. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 16 млн.

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