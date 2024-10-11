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«А для чего в футбол играть?» Максим Глушенков объяснил, почему перешёл в «Зенит»

«А для чего в футбол играть?» Максим Глушенков объяснил, почему перешёл в «Зенит»
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Нападающий «Зенита» Максим Глушенков объяснил, почему перешёл в санкт-петербургский клуб.

— Что стало главным фактором перехода в «Зенит»? Деньги? Титулы? Возможность поиграть с Венделом?
— Возможность поиграть, во-первых, с игроками такого уровня. Ну, и титулы, само собой. Команда же не просто так шесть лет подряд чемпионом становится.

— Реально важно стать чемпионом России?
— Конечно, а для чего тогда в футбол играть вообще в принципе? Ради титулов в футбол и играют. Тем более я пришёл в такой год, когда в любом случае нужно становиться чемпионом, — сказал Глушенков в интервью на YouTube-канале «СБГ Шоу».

Глушенков стал футболистом «Зенита» в минувшее трансферное окно. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 16 млн.

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