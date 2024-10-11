«Лучше стало». Максим Глушенков — о зарплате в «Зените»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков ответил на вопрос о своей зарплате в санкт-петербургском клубе.

— Нельзя не спросить, финансы – сильно лучше у тебя стало в «Зените»?

— Ну, лучше стало, конечно (улыбается), чем в «Локомотиве».

— Сильно или просто лучше?

— Лучше просто, — сказал Глушенков в интервью на YouTube-канале «СБГ Шоу».

Глушенков стал футболистом «Зенита» в минувшее трансферное окно. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 16 млн.