Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Венгрия — Нидерланды. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лучше стало». Максим Глушенков — о зарплате в «Зените»

«Лучше стало». Максим Глушенков — о зарплате в «Зените»
Комментарии

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков ответил на вопрос о своей зарплате в санкт-петербургском клубе.

— Нельзя не спросить, финансы – сильно лучше у тебя стало в «Зените»?
— Ну, лучше стало, конечно (улыбается), чем в «Локомотиве».

— Сильно или просто лучше?
— Лучше просто, — сказал Глушенков в интервью на YouTube-канале «СБГ Шоу».

Глушенков стал футболистом «Зенита» в минувшее трансферное окно. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 16 млн.

Материалы по теме
«А для чего в футбол играть?» Максим Глушенков объяснил, почему перешёл в «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android