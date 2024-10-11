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Арвеладзе: для Грузии очень хорошо, что наши футболисты играют в Испании, Франции и РПЛ

Арвеладзе: для Грузии очень хорошо, что наши футболисты играют в Испании, Франции и РПЛ
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Бывший грузинский футболист Арчил Арвеладзе высказался о выступающих в Европе грузинских игроках.

«После перехода Хвичи в Италию в грузинском футболе произошёл взрыв. Но не только из-за него, ещё есть Мамардашвили, Давиташвили, Чакветадзе. Практически все футболисты сборной играют в Европе. Очень большой плюс для нас, что они играют в Испании, Франции, РПЛ. Дай бог, этот бум сохранится. В Грузии сейчас очень хорошая ситуация с футболом, но это только касается сборной. К сожалению, клубы выглядят не очень.

Сейчас и болельщики научились поддерживать свою сборную. Раньше грузины только орали, матерились на стадионе, а сейчас именно болеют. На стадионы ходят очень много девушек и детей. Негатива больше нет, даже после поражения от Испании 1:7 не ругались», — сказал Арвеладзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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