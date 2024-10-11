Максим Глушенков рассказал, чем Сергей Семак отличается от Михаила Галактионова

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков рассказал, чем главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак отличается от возглавляющего «Локомотива» Михаила Галактионова.

— Михаил Галактионов и Сергей Семак. В чём разница между ними как тренерами в подходе?

— Даже не знаю, что сказать.

— Смотри, давай так. Галактионов достаточно молодой для тренера человек. У Семака бэкграунд… мне кажется.

— Всё равно какое-то есть понимание того, что человек выиграл столько трофеев, поэтому у него уже есть какой-то опыт и понимание игры, отношения к игрокам и так далее, что связано с футболом, — сказал Глушенков в интервью на YouTube-канале «СБГ Шоу».