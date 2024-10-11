Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Венгрия — Нидерланды. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Максим Глушенков рассказал, чем Сергей Семак отличается от Михаила Галактионова

Максим Глушенков рассказал, чем Сергей Семак отличается от Михаила Галактионова
Комментарии

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков рассказал, чем главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак отличается от возглавляющего «Локомотива» Михаила Галактионова.

— Михаил Галактионов и Сергей Семак. В чём разница между ними как тренерами в подходе?
— Даже не знаю, что сказать.

— Смотри, давай так. Галактионов достаточно молодой для тренера человек. У Семака бэкграунд… мне кажется.
— Всё равно какое-то есть понимание того, что человек выиграл столько трофеев, поэтому у него уже есть какой-то опыт и понимание игры, отношения к игрокам и так далее, что связано с футболом, — сказал Глушенков в интервью на YouTube-канале «СБГ Шоу».

Материалы по теме
«Лучше стало». Максим Глушенков — о зарплате в «Зените»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android