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Максим Глушенков — об алкоголе: смысл пить колу, если можно пиво?

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков рассказал, что предпочитает пить пиво, нежели сладкую газировку.

— Ты можешь выпить?

— Да, конечно, пивка, почему нет?

— После игры?

— Пф, после игры, это что вообще? Классика.

— Сколько норма для футболиста экстра-класса пивка?

— Два.

— Два по 0,5.

— Конечно. Ну, некоторые пьют колу. А смысл пить колу, если [можно] выпить пива? — сказал Глушенков в интервью на YouTube-канале «СБГ Шоу».

Глушенков стал футболистом «Зенита» в минувшее трансферное окно. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 16 млн.