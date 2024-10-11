Тренер «Ахмата» Ташуев: люди сыграли пять матчей за 20 дней и едут в сборную пообщаться

Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев высказался об октябрьском учебно-тренировочном сборе российской национальной команды.

«Моё мнение: когда нет соперника, нет игры, футболисты могли бы подготовиться в клубах, потом что очень жёсткий график: Кубок, чемпионат. Лучше дать командам полностью восстановиться, нормально потренироваться в полных составах. А так устраиваем туристические поездки… Люди сыграли пять матчей за 20 дней — и ехать туда, чтобы просто пообщаться. Я считаю, что, раз у нас такая ситуация, такая данность, надо быть более логичными, более разумными», — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

Напомним, учебно-тренировочный сбор национальной команды России стартовал 7 октября. Он продлится до 15 октября.

Ранее сообщалось, что команда России может сыграть со сборной Пакистана, затем главный тренер сборной России Валерий Карпин сказал, что команда может провести матч «с людьми из Пакистана». Впоследствии РФС заявил, что сборная не будет играть товарищеский матч в ближайшее окно.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.