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Радченко: не стоит винить одного Черчесова в крупных поражениях сборной Казахстана

Радченко: не стоит винить одного Черчесова в крупных поражениях сборной Казахстана
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко высказался об игре национальной команды под руководством Станислава Черчесова.

«Крупные поражения сборной Казахстана зависят не только от Черчесова, а от уровня футболистов. Ничья с Норвегией — положительный результат. Но если посмотреть на состав сборной Австрии, то по именам их команда на две головы выше, чем Казахстан. Поэтому не стоить винить одного Черчесова в крупных поражениях.

Сборная Казахстана — приличный вызов для Черчесова. Все были довольны Адиевым, ведь он дал сильный толчок и надежду казахстанскому футболу. Черчесову нужно держать эту планку, но пока не получается. Будем надеяться, что ситуация изменится», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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