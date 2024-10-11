Глушенков рассказал, за кого болел его отец в матче «Зенит» — «Спартак»

Нападающий ФК «Зенит» Максим Глушенков рассказал, за кого болел его отец, экс-футболист Александр Глушенков, в матче «Зенит» — «Спартак».

— Твой папа очень известный футболист, болеет за «Спартак»...

— За меня.

— За тебя. Вот это был мой вопрос, в общем-то. За кого он болел в матче «Зенит» — «Спартак»?

— За меня. Да, я не играл, но всё равно за меня.

— Но ты когда обсуждал переход, естественно, обсуждал, я понимаю, что и с ним, переход в «Зенит»?

— Ну, естественно, я ему сказал, он сказал: «Иди», — рассказал он в эфире YouTube-канала «СБГ Шоу».

Напомним, нападающий пополнил состав сине-бело-голубых в летнее трансферное окно, покинув московский «Локомотив». Ранее он играл за красно-белых. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.