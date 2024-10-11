«Только от меня зависит». Максим Глушенков — о возможном переходе в «Барселону»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков ответил на вопрос о возможном переходе в испанскую «Барселону».

— Как ты думаешь вообще, «Барселона» — это реально? Ну, не конкретно «Барселона», давай, клуб уровня «Барселоны».

— Да не знаю, давайте сначала мы здесь закончим сезон. А потом уже после будем об этом разговаривать, потому что пока что прогресс есть. Если он дальше будет, это, конечно, от меня только зависит, уже будем смотреть. В любом случае есть примеры, Сафонов уехал в «ПСЖ». Поэтому примеры есть, стремиться к этому надо, — сказал Глушенков в интервью на YouTube-канале «СБГ Шоу».

Глушенков стал футболистом «Зенита» в минувшее трансферное окно. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 16 млн.