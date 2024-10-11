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Глушенков — о хейте за переход в «Зенит»: ко всякому говну с позитивом отношусь

Глушенков — о хейте за переход в «Зенит»: ко всякому говну с позитивом отношусь
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков рассказал о хейте в свою сторону после перехода в состав сине-бело-голубых из «Локомотива».

— С переходом в «Зенит» какого-то хейта больше стало?
— Да ко всякому говну, говорю, с позитивом отношусь, — заявил Глушенков в эфире YouTube-канала «СБГ Шоу».

Напомним, нападающий пополнил состав сине-бело-голубых в летнее трансферное окно, покинув московский «Локомотив», чем вызвал массовую волну хейта в свою сторону от болельщиков.

Соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего нападающего составляет € 16 млн.

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