Арвеладзе: Хвича через два года перейдёт в «Реал» или АПЛ, другие не смогут его купить

Бывший грузинский футболист Арчил Арвеладзе высказался о вингере «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«Если говорить о Хвиче, то будет не очень хорошо на таком уровне менять команду каждые два года. Конечно, я знаю, что он игрок большого ранга, может играть в самых лучших командах Испании, Англии и даже Италии. Но в Италии ему будет трудно куда-то переходить. Не все могут заплатить за Хвичу, только «Реал» Мадрид и английские клубы. Если бы он сейчас перешёл в «Реал», я был бы очень рад. Думаю, максимум через два года он переедет в Англию или «Реал». В другом месте такие деньги за него заплатить не смогут, не считая Саудовскую Аравию», — сказал Арвеладзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.