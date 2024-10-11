Максим Глушенков: мой кумир из русских футболистов? Я сам у себя

Нападающий ФК «Зенит» Максим Глушенков рассказал, кто был его кумиром детства среди футболистов.

— Кто был твоим кумиром в детстве?

— Месси.

— А из русских?

— Кто из русских? Я сам у себя, — сказал Глушенков в разговоре на YouTube-канале «СБГ Шоу».

Напомним, ранее стало известно, что Максим Глушенков получил травму руки. Игрок не выходил на поле с 18 августа и до сих пор продолжает восстановление.

Действующее трудовое соглашение футболиста с «Зенитом» рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 16 млн.