Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Венгрия — Нидерланды. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Максим Глушенков: мой кумир из русских футболистов? Я сам у себя

Максим Глушенков: мой кумир из русских футболистов? Я сам у себя
Комментарии

Нападающий ФК «Зенит» Максим Глушенков рассказал, кто был его кумиром детства среди футболистов.

— Кто был твоим кумиром в детстве?
— Месси.

— А из русских?
— Кто из русских? Я сам у себя, — сказал Глушенков в разговоре на YouTube-канале «СБГ Шоу».

Напомним, ранее стало известно, что Максим Глушенков получил травму руки. Игрок не выходил на поле с 18 августа и до сих пор продолжает восстановление.

Действующее трудовое соглашение футболиста с «Зенитом» рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 16 млн.

Материалы по теме
Тренер «Зенита» Семак: у нас были хорошие и неплохие матчи, связано с травмой Глушенкова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android