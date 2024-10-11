Радченко: пауза для сборных скажется отрицательно на «Краснодаре» и «Локомотиве»

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко выразил мнение, что пауза для сборных отрицательно скажется на игре «Краснодара» и «Локомотива».

«Каким-то командам РПЛ пауза на матчи сборных — это глоток свежего воздуха. Эта поможет тем клубам, которые находятся внизу турнирной таблицы. В основном в сборные уезжают футболисты из команд, которые борются за высокие места. Те команды, которые ставят задачу не вылететь, могут спокойно поработать над своими ошибками и исправить их.

Кто-то против таких перерывов, ведь есть команды, у которых хорошая серия, как «Краснодар» и «Локомотив». Эта пауза скажется отрицательно на них. Но посмотрим, как подойдут футболисты к официальным матчам после этого перерыва», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.