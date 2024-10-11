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«Сколько алиментов платит». Матвей Сафонов пошутил о «крутости» вратарей

«Сколько алиментов платит». Матвей Сафонов пошутил о «крутости» вратарей
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Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов на шоу «Ты кто такой» пошутил о том, чем измеряется «крутость» вратарей.

– А как определяется, крутой вратарь или нет, – помимо того, что он мячи все ловит?
– Сколько алиментов в месяц платит, — сказал Сафонов.

Напомним, ранее стало известно о конфликте голкипера с бывшей женой. Экс-супруга футболиста требует вернуть ей долг по алиментам более 200 млн рублей. В конце августа суд назначил Сафонову выплатить задолженность в размере 60 млн рублей.

В текущем сезоне игрок провёл три матча за «ПСЖ», в которых пропустил два гола и один раз отстоял «на ноль». Соглашение с голкипером парижане подписали до лета 2029 года.

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