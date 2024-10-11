Глушенков — об оскорблениях Соболева фанатами «Зенита»: он ещё своё докажет

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков поделился мнением о критике форварда сине-бело-голубых Александра Соболева со стороны болельщиков клуба.

— Как ты думаешь, вот те оскорбления с трибун, которые Соболеву дают, они как-то не влияют?

— Да я думаю, нет. Если, ну, насколько я знаю, что он, ну, примерно по характеру такой же, как и я, не обращает внимания на вот это вот всё, что происходит за пределами поля. Назовём это так. И он к этому спокойно отнесётся, я говорю, он докажет ещё своё на футбольном поле, — сказал Глушенков в интервью на YouTube-канале «СБГ Шоу».

Напомним, Александр Соболев перешёл в петербургский клуб из московского «Спартака» в минувшее трансферное окно. В составе сине-бело-голубых форвард успел провести шесть матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. Контракт игрока со своим клубом будет действовать до лета 2027 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Соболева составляет € 12 млн.