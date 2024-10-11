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Голкипер «Спартака» Селихов: уровень российского футбола упал

Голкипер «Спартака» Селихов: уровень российского футбола упал
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Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов поделился мнением о нынешнем уровне российского футбола. Голкипер заявляет, что уровень упал, а также отмечает, что Россия — футбольная страна.

«Думаю, уровень российского футбола упал. Тогда другие легионеры были. Мне кажется, качество поменялось — тоже упало. Вспомните, какие легионеры играли у нас и какие сейчас — при всём уважении.

Ещё сейчас нет еврокубков. Может, на их фоне мы бы что-то показали и при этом росли. Понятное дело, что есть поколение одно, есть другое. Конечно, таланты всегда будут появляться. Не буду назвать фамилии, но они есть. Считаю, Россия — футбольная страна», — приводит слова Селихова Sport24.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом, а клубы перестали участвовать в еврокубках.

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