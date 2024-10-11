Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Венгрия — Нидерланды. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глушенков: «Зенит», позор российского футбола, шесть лет чемпион, кто тогда ниже?

Глушенков: «Зенит», позор российского футбола, шесть лет чемпион, кто тогда ниже?
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков высказался об оскорбительной кричалке в адрес сине-бело-голубых.

— «Зенит» не очень сильно любят. В команде это чувствуется как-то?
— Подождите, позор российского футбола, но позор российского футбола шесть лет становился чемпионом подряд. А кто тогда ниже находится?

— Но тебя как-то это обижает, влияет?
— Нет. Да я говорю, я на это не обращаю внимания ни на что. Ну, сказали, сказали. Посмеялись, да и всё, и господи, — сказал Глушенков в интервью на YouTube-канале «СБГ Шоу».

Глушенков стал футболистом «Зенита» в минувшее трансферное окно. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 16 млн.

Материалы по теме
Глушенков — о хейте за переход в «Зенит»: ко всякому говну с позитивом отношусь
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android