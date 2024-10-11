Глушенков: «Зенит», позор российского футбола, шесть лет чемпион, кто тогда ниже?

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков высказался об оскорбительной кричалке в адрес сине-бело-голубых.

— «Зенит» не очень сильно любят. В команде это чувствуется как-то?

— Подождите, позор российского футбола, но позор российского футбола шесть лет становился чемпионом подряд. А кто тогда ниже находится?

— Но тебя как-то это обижает, влияет?

— Нет. Да я говорю, я на это не обращаю внимания ни на что. Ну, сказали, сказали. Посмеялись, да и всё, и господи, — сказал Глушенков в интервью на YouTube-канале «СБГ Шоу».

Глушенков стал футболистом «Зенита» в минувшее трансферное окно. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 16 млн.