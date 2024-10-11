Мусаев: ради открытых тренировок сборной России надо собираться

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев рассказал, стоит ли национальной команде России собираться при отсутствии соперников для товарищеских встреч.

«Нам несложно собираться ради таких мероприятий (открытая тренировка и встреча с болельщиками. — Прим. «Чемпионата»). Сборная России сделала праздник. Ради таких событий, как открытая тренировка, национальной команде надо собираться», — приводит слова Мусаева «РБ Спорт».

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.