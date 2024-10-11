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Мусаев: ради открытых тренировок сборной России надо собираться

Мусаев: ради открытых тренировок сборной России надо собираться
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Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев рассказал, стоит ли национальной команде России собираться при отсутствии соперников для товарищеских встреч.

«Нам несложно собираться ради таких мероприятий (открытая тренировка и встреча с болельщиками. — Прим. «Чемпионата»). Сборная России сделала праздник. Ради таких событий, как открытая тренировка, национальной команде надо собираться», — приводит слова Мусаева «РБ Спорт».

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.

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