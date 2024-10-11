Федерация футбола Пакистана не получила ответ от РФС на предложение провести матч в ноябре

Федерация футбола Пакистана не получила ответ от Российского футбольного союза (РФС) по товарищеской игре сборных в ноябре.

«Сборная Пакистана не планирует сбор в ноябре. Отклонив предложение Российского футбольного союза (РФС) на матч в октябре из-за ограничений по времени и других причин, запросили провести игру в ноябре, но на данный момент ответа от РФС нет. Но мы готовы сыграть со сборной России в РФ. Нет дедлайна, когда РФС должен ответить по встрече сборных», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы федерации футбола Пакистана ТАСС.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.