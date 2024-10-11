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Ван Дейк: быть капитаном «Ливерпуля» — это нечто особенное

Ван Дейк: быть капитаном «Ливерпуля» — это нечто особенное
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Нидерландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал, как ощущает свой статус капитана команды.

«Это просто особенное чувство. Выводить парней на поле из подтрибунного помещения… Я всегда ощущал себя капитаном, даже когда в клубе были Джордан Хендерсон и Джеймс Милнер. Но когда меня сделали фактическим капитаном, это было особенно. Никогда бы не подумал, что однажды стану капитаном «Ливерпуля» и сборной Нидерландов», — приводит слова ван Дейка официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, «Ливерпуль» набрал 17 очков в первых семи матчах английской Премьер-лиги и занимает первое место в турнирной таблице.

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