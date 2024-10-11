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Хомуха: матчи в эту паузу сорвались не по вине сборной России и РФС

Хомуха: матчи в эту паузу сорвались не по вине сборной России и РФС
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Известный отечественный специалист Дмитрий Хомуха оценил решение РФС провести октябрьский сбор национальной команды России без товарищеских матчей.

«Матчи в эту паузу сорвались не по вине сборной России и РФС, поэтому руководство старается использовать хотя бы тот формат, в котором всё происходит сейчас. Это ведь непростая история. Сборной тяжело за короткий сбор выстроить ту игру, которую хотел бы видеть главный тренер. Лучше, если тренировки сборной будут, чем их не будет вообще», — приводит слова Хомухи Metaratings.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.

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