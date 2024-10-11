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Тарханов: Черчесов через Лигу наций готовит сборную Казахстана к отборочным матчам ЧМ

Тарханов: Черчесов через Лигу наций готовит сборную Казахстана к отборочным матчам ЧМ
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Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал работу главного тренера национальной команды Казахстана Станислава Черчесова.

«У Черчесова не такой звёздный состав в сборной Казахстана, чтобы обыгрывать Австрию, Норвегию и Словению. Казахи даже могли проигрывать норвежцам, но они не реализовали свои моменты. При Адиеве сборной Казахстана где-то везло, ведь состав был такой же, но всё равно казахи не вышли на Евро. Черчесов уже сказал, что только знакомится с командой. Он через Лигу наций пытается подготовить команду к отборочным играм на чемпионат мира», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в трёх матчах под руководством Черчесова сборная Казахстана не одержала ни одной победы. Ранее команда в Лиге наций проиграла Словении (0:3) и сыграла вничью с Норвегией (0:0) В следующем матче сборная Казахстана встретится со Словенией.

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