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Тренер молодёжной сборной России подвёл итоги матча с Китаем

Тренер молодёжной сборной России подвёл итоги матча с Китаем
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Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Иван Шабаров высказался по итогам товарищеского матча с национальной командой Китая.

«Радует, что после длительного перелёта ребята неплохо выглядели. Было, может быть, несколько ребят, которые не показали максимум, но большинство сыграло на своём уровне. Сама игра неплохая, здорово проявили себя в атаке, забили красивые голы. Может, чуть большего ожидали от соперника, который с первых минут откатился назад, и вся игра свалилась к тому, что мы взламывали их оборону. Я думаю, что следующая игра будет иной», — приводит слова Шабарова ТАСС.

Учебно-тренировочный сбор молодёжной сборной России проходит с 5 по 15 октября 2024 года. 14 октября состоится второй матч между молодёжными командами Китая и России. Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.

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