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Тарханов: пауза на сборные будет хороша для «Пари НН» — Гончаренко познакомится с игроками

Тарханов: пауза на сборные будет хороша для «Пари НН» — Гончаренко познакомится с игроками
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Российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о влиянии паузы на матчи сборных на клубы РПЛ.

«Благодаря перерыву на матчи сборных у клубов РПЛ есть пауза для отдыха. Хотя у нас матчи раз в неделю, а в Европе играют два на третий день. У «Динамо» нет стабильности в игре, они могут сыграть нормально или наоборот. Им этот перерыв не особо что-то даст. Интересно посмотреть, как будет играть «Пари НН» при новом тренере. Эта пауза для них будет хороша, ведь Гончаренко познакомится с футболистами и может уже что-то наиграть. Но не думаю, что этот перерыв как-то отрицательно повлияет на команды, которые набрали ход», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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