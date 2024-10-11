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Глушенков назвал двух игроков РПЛ, которых хотел бы видеть в «Зените»

Глушенков назвал двух игроков РПЛ, которых хотел бы видеть в «Зените»
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Нападающий «Зенита» Максим Глушенков назвал двух футболистов из Российской Премьер-Лиги, которых хотел бы видеть в составе сине-бело-голубых.

— Смотри, у тебя есть возможность взять одного любого футболиста в «Зенит» из РПЛ. Кого ты возьмёшь?
— Сложный выбор, много кого. Ну, наверное, Серёжу Пиняева. Только ему чуть-чуть, ну, везение надо вот это поймать. Футбольный фарт, назовём это так. Ну, наверное, Батракова. И не знаю, кого ещё. Пускай вот они, — сказал Глушенков в интервью на YouTube-канале «СБГ Шоу».

Глушенков стал футболистом «Зенита» в минувшее трансферное окно. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 16 млн.

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