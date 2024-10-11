Агент Чавеса сообщил о восстановлении футболиста после травмы

Агент полузащитника московского «Динамо» Луиса Чавеса Клауди Курти прокомментировал восстановление игрока после травмы.

«Луис готов играть, если тренер решит поставить его в состав», — сказал Курти в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, полузащитник получил повреждение 8 сентября во время товарищеского матча за сборную Мексики с Новой Зеландией (3:0).

На данный момент московское «Динамо» находится на шестом месте в турнирной таблице чемпионата. Подопечные Марцела Лички набрали 13 очков за семь туров.

Чавес выступает за «Динамо» с августа 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года.